Akşener yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, MHP tabanı ile yaptırdığı anketi açıkladı. Akşener, "Milliyetçi Hareket, ülkücü taban, kongre süreci ve sonrasında yaşananlardan dolayı rencide edilmiş durumda. Nasıl oldu da Bahçeli ‘Başkanlık Sistemi'ni gündeme getirdi? Taban, sayın Bahçeli'nin koltuğunu korumak için diyet ödediği sonucuna vardı. Anket de yaptırdığım için çok iddialı ve net söylüyorum; MHP seçmeninin yüzde 80'i ‘Hayır' diyecek" diye konuştu.

Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu'ya konuşan Akşener'in açıklamaları arasında en çok dikkat çeken bölümü ise paylaştığı anket sonuçları oldu.

"Pergelin ucunu milletin kalbine koyarsanız ve güvenirseniz millet sizi ayakta tutuyor. Biz ne yapıyoruz? ‘Hayır' kampanyası yapıyoruz. Bu bizim hakkımız. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. ‘Evet' kampanyası yapanlar nasıl saygıdeğerse bizim de ‘Hayır' kampanyası yapmamız son derece saygıdeğer hakkımızdır" diyen Akşener açıklamalarını "‘Hayır' kampanyası yapanlardan ‘Evet' kampanyası yapanlara yönelik tek bir rencide edici söz çıkmazken, bize ‘terörist', ‘hain', ‘kuduz' gibi akla hayale gelmeyecek her türlü hakaret ve iftirada bulunuyorlar." şeklinde sürdürdü.

Milliyetçi hareket ile ülkücü tabanın MHP'deki kongre sürecinden dolayı rencide edildiğini öne süren Akşener "Anket de yaptırdığım için çok iddialı ve net söylüyorum; MHP seçmeninin yüzde 80'i ‘Hayır' diyecek" dedi.