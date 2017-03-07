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AKŞENER'DEN ŞOK REFERANDUM İDDİASI

Akşener'den şok referandum iddiası

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, referandumla ilgili olarak bazı duyumlar aldığını ve endişeli olduğunu belirterek, "bir şey bahane edilip referandum iptal edilebilir" iddiasında bulundu.

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MHP'nin Devlet Bahçeli'ye muhalif isimlerden Meral Akşener, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Meral Akşener, dün akşam TELE1 TV'ye özel bir röportaj verdi.

Yurttaşlara 16 Nisan'daki referandumda sandıklara sahip çıkma çağrısında bulunan Meral Akşener, "Hayır oyu veren her kişi oyunun akıbetini takip için sandığın başında olsun" dedi. "Net bir şekilde hayır çıkacak" diyen Akşener, kararsızların 'hayır'a doğru kaydığını dile getirdi.

"Referandumu iptal edilebilirler"

Meral Akşener, "Bir provokasyon bekliyor musunuz" sorusuna bir iddiayla yanıt verdi. "Duyumlar alıyorum, endişem var" diyen Meral Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"O endişe de şudur; bir şey bahane edilip referandumun iptal edilebileceği. Madem milli iradeye bu kadar çok güveniyordunuz, millete götüren sizsiniz. Bunu iptal ettiğiniz zaman söz veriyorum meydan meydan, salon salon, ev ev gezer, milli irade kaçkını olduğunuzu söylerim.

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