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AKÜ HIRSIZLARI YAKAYI ELE VERDİ

Akü hırsızları yakayı ele verdi

İstanbul'da Anadolu yakasında yaklaşık yüz kamyonun aküsünü çalan 4 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Anadolu yakasında yaklaşık yüz kamyonun aküsünü çalan 4 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kamyonlardan çaldıkları ve tanesi bin TL olan aküleri 50 liraya sattıkları öğrenilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu yakasında Çekmeköy, Ümraniye ve Kartal başta olmak üzere birçok ilçede kamyonların akülerini çalan Beytullah S., Hakan Ş., Gökhan U. ve Berkan A. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde bir aracın içinde uyuşturucu kullanırken yakalanan zanlıların, yaklaşık bin TL değerinde aküleri hurdacılara 50 TL'ye sattığı öğrenildi. 4 zanlı, Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
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