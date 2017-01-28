Alaattin Çakıcı mı, Sedat Peker mi ?

Bolu F Tipi Cezaevinde yatmakta olan Alaattin Çakıcı, cezaevinden yazdığı mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Çakıcı “Bahçeli’ye güvenirseniz MHP oylarıyla ilgili ayazda kalabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Çakıcı mektubunda Erdoğan’a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada hastaya saygı duymayan kim olursa olsun, hele ki bunlar yemin etmiş doktorlar ise yazıklar olsun. Devletimiz savaş halindeyken milletin yetkisiyle Başkomutan olduğunuz bilinmektedir, savaşın dışında Başkomutanım değilsiniz. Savaşın dışında her ne kadar emrinizde de olsa başkomutan Genelkurmay Başkanıdır. Bu benim ilkemdir.”

Başkanlık anayasası referanduma dair Çakıcı “Anayasa paketinin meclisten geçerek onay alması(ilk dört madde hariç) size verilen yetki 1876 1. Meşrutiyet yetkilerinden çok daha geniştir. Dilediğiniz zaman meclisi fesih edebiliyorsunuz. Referandumda Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, MHP’den kopan muhaliflerin oylarının %15-16 yı bulacağının farkında mısınız? HDP beni alakadar etmez ,ancak %11 oyu var ,CHP’nin (Marksistleri beni alakadar etmez) ancak ulusalcılar ve Atatürkçüler alakadar eder onlarında %26 oyu var” ifadelerini kullandı.

“BAHÇELİ’YE GÜVENİRSENİZ AYAZDA KALABİLİRSİNİZ”

“Devlet Bahçeli’nin düne kadar sizi vatan hainliği ile suçladığını ne çabuk unuttunuz? Bahçeli’ye güvenirseniz MHP oylarıyla ilgili ayazda kalabilirsiniz. Belki %4-5 oy size akar”diyen Çakıcı sözlerine şöyle devam etti:

“Aziz Türk Milletinin Adalet Bakanı sesi gür çıkar, elini masaya vurur, geri adım atmaz. İçişleri Bakanı ve Dışişleri bakanı gibi. Bakın Sayın Cumhurbaşkanım Allah ve Allaha teslim olmuş bir mümin dilden Allahı sevip gönülden Allah’ı sevmeyeni, Allah ve Allah’a teslim olmuş mümin sevmiyorsa, O kişi Allah’ı dili ve kalbiyle sevmiyorsa, dini politikaya alet ediyorsa bende onu sevmiyorum. Oğlunla ilgili bir lafı 15 Temmuz evveli söylemiştim, Konunun arkasında sen çıkarsan diye belirttiğim mahkeme zaptında bellidir.”

SEDAT PEKER REFERANDUMDA 'EVET' DİYECEK

Sosyal medyada AK Parti'ye yakın hesapların lideri olarak gösterilen Taha Ün'ün davetine cevap olarak, yayınladığı video ile “Evet” diyeceğini açıklayan Peker, şu ifadeleri kullandı:

“Aslan kardeşim, mesajını aldım. Gazete patronlarının, basın kuruluşu sahiplerinin geçmişte olduğu gibi elleri cebinde pijamalarıyla liderlerimizi evlerinde karşılayamaması için, bu ülkenin onurlu bir vatandaşı olduğumdan dolayı mutlaka 'Evet' diyeceğim. Tüm dünya mazlumlarına umut olmuş bir Türkiye'nin, kolalisyon hükümetlerinin elinde çürümemesi ve o ulusların da umutlarını kaybetmemesi adına mutlaka 'Evet' diyeceğim.

Türk – İslam davasının lideri cennet mekan Alparslan Türkeş'in, gençliğimizin efsane isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu başkanın isteği ve savunduğu fikir olduğu için partili cumhurbaşkanlığı sistemine mutlaka vefa duygumdan dolayı 'Evet' diyeceğim. Mahkeme-i kübrada onlarla karşılaştığım zaman gösterdiğim vefadan dolayı utanç içinde asla onlara karşı olmayacağım.

Sokakları yakarak ve yıkarak referandumu gerçekleştirmeyeceğini söyleyen bir çok insan var ve bu sayı son günlerde nedense daha da fazlalaşıyor. 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün üyelerine karşı nasıl ki sokaklarda olduysak, referandumu yapmamak adına sokaklara çıkan birileri olursa, onları sokaklarda bekliyor olacağımızı şimdiden özellikle söylemek isterim. Sırf bunun için bile 'Evet' diyeceğim.

Kardeşlerim, dostlarım ben varım. Sizler de var mısınız? “