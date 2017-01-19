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ALAATTİN ÇAKICI'DAN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMA

Alaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklama

Sağlık durumu hakkında mektuplar yazan Alaattin Çakıcı yine çarpıcı ifadeler kullandı. Çakıcı mektubunda adeta meydan okudu.

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Alaattin Çakıcı, hastalığıyla ilgili kamuoyuna yazılı açıklamada bulunarak “hastalığımdan dolayı kimseye boyun eğmem” dedi.

“KİM RAHATSIZ OLDU?”

Açıklamasında “16.01.2017’de Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığım mektuptan dolayı kurduğum cümlelerin içerisinden cımbızla çekerek aldığı bazı sözlerden Cumhurbaşkanımız mı rahatsız oldu? Başbakan mı? Adalet Bakanı mı? Yoksa Adalet Bakanı adına bürokratlar mı? Kendilerine şu anda yakın olan devletin bekası için iktidara destek veren Devlet Bahçeli’ye kullandığım bazı sözlerden dolayı onun adına mı topluca rahatsız oldular?” diyen Çakıcı şöyle devam etti:

“CEZALARIMIN AF EDİLMESİNİ İSTEYEN ALATTİN’İN ANASI MEZARDA HORTLASIN”

“4 aydır Ankara’ya giden KOAH ile ilgili 40-45 nem oranında üstünde yatamaz raporuna halen cevap verilmemiştir. Bir evvelki mektubumda Cumhurbaşkanımıza senden af dileyen cezalarımın af edilmesini isteyen Alattin’in anası mezarda hortlasın diye yazmıştım. Yine aynı sözdeyim. Ama bir PKK’lıyı KOAH’tan dolayı tahliye ettiler. Tahliyeden 3 yıl sonra Kandil’deki PKK kamplarına yapılan baskında öldürüldüğü başından bu millet tarafından bilinmektedir. Hastalıklarımdan dolayı adil ve adaletli olmayan makamı ve mevkisi ne olursa olsun boyun eğmem ve yalakalıkta yapmam.!”

“TOPRAKTAN GELDİK TOPRAĞA DÖNECEĞİZ”

“Hastalıklarımla ilgili birilerine söylediğim sözlerden dolayı mevkisi makamı ne olursa olsun hiçbir beklentim olamaz” diyen Çakıcı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kendi ruhsal dünyamda kendi ateşimle yanar, kimseye biat etmem. Rabbim ne kadar ömür vermişse o kadar yaşarım.

Seyyid soyundan gelen Halep’te boynu vurularak derisi yüzülen Nesimi gibi derimi de yüzseler doğru bildiğim çizgiden sonucu ne olursa olsun kimseye biat etmem. Teslimiyetim Allaha, sadakatim devletimedir. Topraktan geldik toprağa döneceğiz.”

ODATV

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