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ALAATTİN ÇAKICI'YA BİR HAPİS CEZASI DAHA !

Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !

Bolu F Tipi Cezaevinde yatan Alaattin Çakıcı'ya ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten 10 ay hapis cezası verildi.

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Bolu F Tipi Cezaevinde yatan Alaattin Çakıcı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Bolu F Tipi Cezaevinde yatan ve bir süre önce geçirdiği ameliyat nedeniyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'nın 15 Temmuz öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle hakkında açılan "Cumhurbaşkanına hakaret" davası sonuçlandı. Tekirdağ 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Alaattin Çakıcı'nın hakaret suçunu sabit görerek Çakıcı'ya 10 ay hapis cezası verdi.

İHA
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