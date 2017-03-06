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ALAATTİN ÇAKICI'YI AMELİYAT İÇİN OĞLU İKNA ETTİ

Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti

Midesindeki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan Alaattin Çakıcı, ameliyat için ikna oldu.

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Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı" (KOAH) ve midesindeki şiddetli ağrı nedeniyle sevk edildiği hastanede yapılan muayenesinde bağırsaklarında düğümlenme teşhisi konularak ameliyat kararı alındı. Doktorların ameliyat olmasını söylediği Çakıcı'yı İstanbul'dan gelen oğlu ve dostları ikna etti.

Bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle cezaevinde sağlık problemleri yaşayan Çakıcı, midesindeki şiddetli ağrı nedeniyle yaklaşık 50 jandarma eşliğinde İzzet Baysal Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin acil servisine alınan Çakıcı'ya serum takılarak tomografi çekildi. KOAH hastalığı nedeniyle de tedavisi süren Çakıcı'nın yapılan tetkiklerinde bağırsaklarında düğümlenme teşhisi konularak ameliyat olmasına karar verildi. Doktorlar Çakıcı'yı ameliyat olması konusunda ikna etmeye çalıştı. İstanbul'dan Bolu'ya gelen Ali Çakıcı hastaneye gelerek babasını ziyaret etti. Hastanede 8 saat kalan Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ve dostları ikna etti.

Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti

Hastaneden çıkarken yarın ameliyat olacağını belirten Çakıcı, "Ameliyat için karar verdim" diye konuştu. Eliyle oğlunu gösteren Çakıcı, "Beni değil onu alın" dedi. Çakıcı, ameliyat için ise "Oğlumun, önce Allah'a iman ve dostlarımın etkisi oldu" dedi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gece saatlerinde cezaevine götürülen Çakıcı, öğle saatlerinde ameliyat için tekrar hastaneye getirilecek.

Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti

DHA
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