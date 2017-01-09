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ALANYA ULAŞIMINA 56 MİLYONLUK DEV YATIRIM

Alanya ulaşımına 56 milyonluk dev yatırım

Alanya’nın kanayan yarası haline gelen trafik sorununa neşter vuruluyor. 56 milyon liraya ihale edilen TELEKOM ve Ticaret Lisesi katlı kavşak projeleri temel atma için gün sayıyor.

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Alanya’nın trafik sorununun çözümü için el ele veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü, iki yıldır süren hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye bastı. Projeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan TELEKOM ve Ticaret Lisesi kavşaklarına uygulanacak katlı köprülü kavşak düzenlemesi, Karayolları tarafından 56 milyon lira yatırım bedeliyle ihale edildi. Yüklenici firmaya yer teslimi yapılan kavşak projelerine yakında ilk kazma vurulacak.

ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENİYOR

Çalışmanın başlayabilmesi için alternatif geçiş yolları üzerinde çalışma yapılması gerekiyor. Bu sorunu çözmek ve bir an önce yatırıma başlanması için, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Karayolları ve yüklenici firma teknik ekipleri Alanya’da bir toplantı yaptı. Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’in de katıldığı toplantıda, araç trafiğinde aksama olmaması için alternatif güzergahlar üzerinde görüşmeler yapıldı.

ÇEVREYOLU ÇALIŞMALARI TAM GAZ

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak, Alanya’nın trafik sorununa köklü çözüm getirecek Alanya Çevreyolu projesiyle ilgili çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. İlk etapta tamamlanacak Alanya Kargıcak arasındaki 15 kilometrelik bölümünde yol yapım ve tünel çalışmaları devam ediyor. İkinci etabı olan Kargıcak Yeşilöz arasındaki bölümünde ise proje ve diğer çalışmalar yapılıyor. Çevre yolunun ilk etabının 2018 yılı sonu itibariyle açılması hedefleniyor.

2017 DEV PROJELERİN BAŞLADIĞI YIL OLACAK

Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “2017 Alanya için büyük projelerin başladığı yıl olacak demiştik. Hal Projesinin ardından şimdi de Çevreyolu ile birlikte Alanya trafiğine büyük rahatlık getirecek ve şehir içine nefes aldıracak iki katlı kavşak projemizi başlatıyoruz. Her şey tamam, sadece alternatif yolların tespiti kaldı onu da kısa sürede halledip ilk kazmayı vuracağız. 56 milyon liralık bu büyük yatırımı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

 

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