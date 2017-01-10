ALDATILAN GENÇ KADININ İNTİKAMI ÇOK ACI OLDU

Aldatılan genç kadının intikamı çok acı oldu

İngiltere'de eski sevgilisi tarafından aldatılan Linda adlı bir kadın, intikamını ihaneti herkese duyurarak aldı.

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Warwick'te yaşanan olay, yeni yılın ilk gününde gerçekleşti. Bölgede yaşayan herkes güne Linda'nın ağaçlara, direklere, duraklara ve halk tarafından görülebilecek her yere astığı intikam yazılı posterlerle uyandı. İsmi sadece Linda olarak bilinen kadının hazırladığı ve sosyal medyada binlerce kez paylaşılan posterde yazılanlar ise şöyle: "O kadın daha iyiyse onunla kalabilirsin! Ama bil ki, Mercedes'in anahtarını kanalizasyona attım. Evin kilidini değiştirdim ve kredi kartının limitini doldurdum. Yeni yılın kutlu olsun, Linda."

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