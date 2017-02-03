ALDATILAN KADININ ZAFERİ !

Aldatılan kadının zaferi !

Ünlü iş adamı Can Pekcan'ın aldattığı öne sürülen eski eşi Esra Özavar, eşinin yasak aşkından tazminat kazandı.

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Sözcü'nün haberine göre; 2004 yılında evlenen ve iki çocukları olan Can Pekcan-Esra Özavar çiftinin ayrılığına Pekcan'ın, Alaçatı'da Nalan Aksoy'la yaptığı kaçamak neden olmuştu. Dava sonrasında iki çocuğunun velayetini alan ve yüklü bir tazminat kazanan Esra Hanım, yuvasının yıkılmasına neden olduğunu ileri sürdüğü Nalan Aksoy'a da manevi tazminat davası açmıştı.

"HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Davayı kazanan Esra Hanım, “Bu davayı kazandığım için boşanma davasını kazandığımdan daha çok sevindim. Bu karar emsal teşkil edecek. Bana, ‘Üçüncü kişilere açılan dava örneği yok, kazanamazsın' dediler. 100 bin liralık dava açmıştım, mahkeme 10 bin liraya hükmetti. Rakamın önemi yok. Muhatap o şahıs Yargıtay'a gitmez ve karar bozulmazsa tazminatı hayır kurumlarına bağışlayacağım” dedi.

Sözcü
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