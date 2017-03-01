Aldatıldığını mahkemede öğrendi !

Kayseri'de işlenen cinayetin davasında, eşinin kendisini aldattığını öğrenen tutuksuz yargılanan zanlı, duruşma sonrasında tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık kadın Ş.G. (28), gizli gönül ilişkisi yaşadığı tutuklu sanık A.Y. (39), Ş.G.'nin kocası tutuksuz sanık İ.G. (36) ve tutuksuz sanık kadın B.U. (31) ile öldürülen Murat M.'nin eşi N.M. ile kardeşi T.M. ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık kadın Ş.G., mahkemede sorgu ve savunmasında, olayı şöyle anlattı: "1 yıl boyunca Murat beni rahatsız etti. Hem kendi telefonundan, hem de eşinin telefonundan cinsel içerikli mesajlar gönderiyordu. 10 yıldır komşumuz olur, eşini de tanırım ama araları bozulmasın diye hiç söylemedim. Olay günü arkadaşımız olan, daha sonra gönül ilişkisi yaşamaya başladığım A.Y. sabah kahvaltıya geldi. Kocam işe gitmişti, biz de çarşıya gidecektik. O sırada Murat bana facebook'tan görüşmek için mesaj attı. A.Y. de benim adıma "tamam görüşelim" diye cevap verdi. Ben eve gelmesini istemedim, korktum. A.Y. ile çarşıya gittik, dönüşte Murat aradı, "otel ya da sessiz bir yere gidelim" dedi. Ben de Beştepeler'e çağırdım. A.Y. ile gittik, orada beklerken kamyoneti ile Murat geldi, arabaya binmemi istedi, binmedim. O sırada A.Y. hemen aracı kamyonetin önüne kırdı, lastiklere ateş etti. Silahtan kesinlikle haberim yoktu, arabaya bindirdi beni. Murat geri sürerek oradan kaçtı. Biz de kendi yolumuza gittik. Eve doğru gelirken marketin biraz ilerisinde tesadüfen yine karşılaştık, karşı yoldan yavaş yavaş geliyordu. A.Y. yine silahını çıkarıp lastiklere doğru ateş etti. Murat'ın yaralandığını hiç görmedim. Polisler eve geldiğinde aracında hasar olduğu için geldiler zannettim ama ölmüş. Olaydan sonra eşimi aradım, bana kızdı. Beştepeler'e çağırmamızın sebebi sadece konuşmaktı, A.Y. "en fazla döverim" demişti."

"Gizli aşk yaşıyorduk, marketçi rahatsız edince korkutmak için buluşmuştuk"

Tutuklu sanık A.Y. ise sanık Ş.G. ile gönül ilişkileri olduğunu belirterek, "Taciz olayını olaydan 45 gün önce öğrendim. Maktulün eşinin numarasını aldım, eşinin bir kadını rahatsız ettiğini söyledim. Bir süre taciz kesildi, son günlerde yeniden mesaj atmaya başlamış. Bizim Ş.G. ile gönül ilişkimiz oldu, cinsel birlikteliğimizden eşi İ.G.'nin haberi olmadı. Ş.G.'nin facebook şifresi ben de vardı, ben kendi telefonumdan girer, Murat mesaj attığında kendisini Ş.G.'nin ağzıyla uyarırdım. Ş.G. ile İ.G. benim arkadaşlarım olur. 4 yıldır tanırım, Ş.G. ile de 3 yıldır gizli ilişkimiz var. Olaydan bir gün önce arkadaşımız B.U. ile Ş.G.'lerin evinde eğlendik. Ş.G.'yi Murat'ın rahatsız ettiğini eşi İ.G. de biliyordu. Olay günü Ş.G.'ye mesaj gelince ben yine onun adına mesaj atıp, görüşelim dedim. Ş.G. ile buluştuklarında ben de arka taraftaydım, araç ile yanlarına giderken, Murat'ın eli torpidoya gidince ben de o anlık silahımı çekip tekerlere doğru ateş ettim. Maktul aracını kapatıp, geri manevra yaparak gitti. Biz de kendi istikametimizde eve giderken, tekrar karşılaştık, aracı üzerimize sürünce ben yine silahla arkadan lastiklerine doğru ateş ettim. Sonra "O korku ona yeter" dedim" ifadelerini kullandı.

Ş.G.'nin eşi İ.G. ile olay öncesi telefondan konuştuklarını söyleyen A.Y., "İ.G. bana "ağabey ben de gelmek isterdim ama izin alamadım. Konuşun, en fazla o sana sen ona yumruk atar, konu kapanır" demişti. Benim öldürme kastım yoktu" dedi.

"Gizli ilişkilerinden haberim yoktu"

Tutuksuz sanık İ.G. ise, eşi Ş.G. ile A.Y.'nin ilişkilerinden haberi olmadığını söyledi. İ.G., "Sabah gider, akşam gelirdim. Murat'ın eşimi rahatsız ettiğini biliyordum, sürekli uyardım. En son şikayet edecektim, bu olay meydana geldi. Olay sonrası eşim aradı, "A.Y. ağabey silah sıktı" dediğinde kendisine kızdım. Eşime "bir şey oldu mu" diye sorduğumda, "yok" cevabını verdi. Ben de Murat'ı korkuttuk diye, gaza geldim, eşi N.M.'ye mesaj attım" diye konuştu. Tutuksuz sanık B.U. ise Ş.G.'nin arkadaşı olduğunu, Murat M.'nin Ş.G.'yi cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız ettiğini, olayla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

Öldürülen Murat M.'nin eşi N.M. ise "Eşime bir kadını rahatsız ettiğine dair mesaj attığını sorduğumda, "biz esnafız, dostumuz, düşmanımız çok olur" cevabını verdi. Eşim ile bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuksuz sanık İ.G.'nin de tutuklanmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

2 Ocak'ta Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, market işleten Murat M., iddiaya göre Ş.G.'yi sürekli taciz etti. Durumu kocası İ.G. ve arkadaşları A.Y.'ye söyleyen Ş.G., birlikte gittiği A.Y.'yi yanına alarak Murat M. ile buluştu. Murat M. ile Ş.G. konuştuğu sırada A.Y. aracı ile Murat M.'nin aracına ateş etti. Murat M. kan kaybından hayatını kaybederken, yakalanan Ş.G. ve A.Y. tutuklandı. İ.G. ile B.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.