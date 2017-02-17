  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç mesajı
  • MEB öğretmen ataması için tarihleri açıkladı
  • Kütahya'da 'gizli ilişki' cinayeti
  • Olay karikatür Gırgır'ın sonunu getirdi
  • 1 milyon kişinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini çalmışlar
YEREL HABERLER
Antalya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ALDATTIĞI EŞİ EVE ALMAYINCA İNTİHAR ETTİ.

Aldattığı eşi eve almayınca intihar etti.

Antalya'da eşini aldatan adam eşi tarafından eve alınmayınca apartmanda intihar etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Antalya'da eşini aldattığı iddiasıyla eve alınmayan işsiz 34 yaşındaki Turhan Ö., oturduğu apartman dairesinin kapısında tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi 2273 Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan Turhan Ö., iddiaya göre eşi Ü.Ö.'yü başka bir kadınla aldattı. Bir süre ayrı yaşayan çift, kısa süre sonra yeniden bir araya geldi. Ancak Ü.Ö., geçen salı günü Turhan Ö.'nün cep telefonundan başka bir kadınla mesajlaştığını gördü. İkili arasında bundan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Turhan Ö., evi terk etti.

Aldattığı eşi eve almayınca intihar etti.

Dün gece geç saatlerde eve gelen Turhan Ö., eşi ve 2 çocuğunun oturduğu dairenin kapısını çaldı. Ü.Ö., eşini eve almadı. Bunun üzerine evin terasına çıkan merdivenlerde oturan Turhan Ö., yanında taşıdığı tabancayla sabaha karşı başına ateş ederek intihar etti. Özpınar'ın cesedi sabah saatlerinde apartman sakinleri tarafından bulundu. Polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Turhan Ö.'nün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisin incelemesi sırasında gözyaşı döken Ü.Ö.'yü komşuları ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

DHA
615
-
GırGır özür dilediGırGır özür diledi
Taş bulan üniversiteye koşuyorTaş bulan üniversiteye koşuyor
6 öğretmene taciz davasında şok: FETÖ'cü sandık, taş attık6 öğretmene taciz davasında şok: FETÖ'cü sandık, taş attık
Economist yazdı: ''Erdoğan o hayalinden vazgeçti''Economist yazdı: ''Erdoğan o hayalinden vazgeçti''
Çılgın Türkler iş başında: Bu da toplama drone !Çılgın Türkler iş başında: Bu da toplama drone !
Kadın sürücü ortalığı fena karıştırdıKadın sürücü ortalığı fena karıştırdı
Gümüşhane'de tanker ırmağa düştüGümüşhane'de tanker ırmağa düştü
MHP Buldan ve Serinhisar teşkilatları feshedildiMHP Buldan ve Serinhisar teşkilatları feshedildi
Erdoğan'dan kritik açıklamalar !Erdoğan'dan kritik açıklamalar !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS