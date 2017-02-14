Aleyna Tilki fena patladı !

Cevapsız Çınlama şarkısıyla sosyal medyayı adeta kasıp kuvuran Aleyna Tilki hack'lendi. Peki Aleyna Tilki'nin hangi hesabı kapandı?

Cevapsız Çınlama şarkısıyla sosyal medyayı adeta kasıp kuvuran Aleyna Tilki hack'lendi. 16 yaşındaki şarkıcı tepkisini Twitter hesabından gösterdi.



Altı ay içinde ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısıyla Youtube’da 210 milyondan fazla tık alarak rekora imza atan Tilki’nin Instagram hesabı hacklendi.



Sosyal medyada fırtına gibi esen ve binlerce takipçisi bulunan genç şarkıcı, hack'lendiğini Twitter hesabından duyurdu.

Bugün nargile içerken çekilmiş fotoğraflarıyla konuşulan Aleyna Tilki tepkisini de Twitter hesabından gösterdi.

Kendisini hack'leyen kişiyi bildiğini iddie eden Aleyna Tilki "Emeklerimi harcatmayacağım" dedi.



İşte Aleyna Tilki'nin Twitter'dan yaptığı açıklama: "İnstagram hesabımı kapattıran şizofren insanı ben biliyorum! Yüzlerce fake hesabı olan kafayı sıyırmış aptal!!! İnşaallah hesabımı geri alabilirim. Yoksa bu hareketi başlatan kişiyle aramızda hiç iyi şeyler olmayacak. Çok yanlış kişiye yaptınız bunu!Karakterime salladınız,şahsıma aileme küfrettiniz. Saygısızlık yaptınız. Sıra bunda mı! Başka ne kaldı geriye! Vur kafasına al ekmeğini???? Asla harcatmıycam emeklerimi!!!"