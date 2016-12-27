ALEYNA TİLKİ GERİ DÖNÜYOR

Aleyna Tilki geri dönüyor

Yaşına rağmen alkollü mekanlarda sahneye çıktığı için eleştirilen Aleyna Tilki, albüm çıkartıyor.

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Aleyna Tilki, önceki gece Kuruçeşme Huqqa’da görüntülendi. Aynı yarışmadan arkadaşı olan Aziz Kiraz ile bir araya gelen genç yetenek, yakın zamanda albüm çıkaracağını da müjdeledi. Ebru Gündeş’in ‘Gönlümün Efendisi’ şarkısını birlikte söyleyen ikili, ardından birçok düetin de geleceğinin sinyalini verdi.

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