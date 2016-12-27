Aleyna Tilki geri dönüyor

Aleyna Tilki, önceki gece Kuruçeşme Huqqa’da görüntülendi. Aynı yarışmadan arkadaşı olan Aziz Kiraz ile bir araya gelen genç yetenek, yakın zamanda albüm çıkaracağını da müjdeledi. Ebru Gündeş’in ‘Gönlümün Efendisi’ şarkısını birlikte söyleyen ikili, ardından birçok düetin de geleceğinin sinyalini verdi.
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS