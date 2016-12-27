Aleyna Tilki geri dönüyor

Aleyna Tilki, önceki gece Kuruçeşme Huqqa’da görüntülendi. Aynı yarışmadan arkadaşı olan Aziz Kiraz ile bir araya gelen genç yetenek, yakın zamanda albüm çıkaracağını da müjdeledi. Ebru Gündeş’in ‘Gönlümün Efendisi’ şarkısını birlikte söyleyen ikili, ardından birçok düetin de geleceğinin sinyalini verdi.