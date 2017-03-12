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ALEYNA TİLKİ HESABINI NASIL NASIL GERİ ALMIŞ !

Aleyna Tilki hesabını nasıl nasıl geri almış !

Instagram hesabı kapatılan Aleyna Tilki, hesabını bakın nasıl almış...

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Aleyna Tilki’nin Instagram’ı kapatılmış ve genç şarkıcı o günlerde çok sinirlenmişti. Bakın Aleyna Tilki hesabını nasıl geri almış

Aleyna Tilki’nin Instagram’ı geçtiğimiz haftalarda iki bin kişinin şikâyeti üzerine kapatılmış, genç popçunun ajansı yetkililerle irtibata geçerek hesabı açtırmıştı. Ancak Tilki’nin sevinci kısa sürmüş, bir süre sonra hesap tekrar kapatılmıştı. İkinci olayın altından sahtecilik çıktı!

Photoshop’ta sahte kimlik hazırlayan bir şahsın, “Aleyna Tilki benim. Bu hesap da sahte” diyerek hesabı kapattırdığı öğrenildi.

HaberTürk'ün haberine göre; 17’lik popçu durumu düzeltmek için yetkililere, elinde kimliğiyle çekilmiş bir video gönderdi.  

Şarkıcının, “Ben Aleyna Tilki, elimde gördüğünüz kimlik orijinal kimliğimdir. Hesabımın açılmasını talep ediyorum” açıklamasının yer aldığı video üzerine hesap bir kez daha kullanıma açıldı.

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