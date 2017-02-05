ALEYNA TİLKİ ÖĞRETMENLERİYLE KAVGA ETTİ

Aleyna Tilki öğretmenleriyle kavga etti

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, okuldaki öğretmenleriyle kavga etti.

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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada 100 puan aldığı fizik sınavı kağıdını paylaşınca, okul yönetimi tarafından disiplin cezasına çarptırılmıştı.

Bu ceza sonrasında öğretmenler kurulu, paylaşımı nedeniyle genç şarkıcının bütün derslerden tekrar sınava girmesi kararını almıştı.

Bu karar sonrasında yeniden sınava giren genç şarkıcı, daha düşük notlar gelince sınıf öğretmeniyle kavga etti. 

Bu nedenle bir kez daha disipline verilen Aleyna Tilki'nin okuldaki durumunun ne olacağı henüz belli değil.

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