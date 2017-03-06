Aleyna Tilki Türkiye'yi temsil edecek

Emrah Karaduman ile yaptığı 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Aleyna Tilki, uluslararası bir şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğini duyurdu.

Son dönemde gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, twitter hesabından paylaştığı video ile uluslararası bir şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı.

17 yaşındaki şarkıcı, Emrah Karaduman ile birlikte yaptığı 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla büyük bir başarı elde etti.

Aleyna Tilki, twitter mesajına Emrah Karaduman'ı etiketlemeyi de ihmal etmedi.