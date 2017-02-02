ALEYNA TİLKİ'DEN DEMET AKALIN'A GÖNDERME

Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme

Aleyna Tilki, kendisine yüklenen Demet Akalın'a sosyal medyadan göndermede bulundu.

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Aleyna Tilki, kendisine ağır sözlerle yüklenen Demet Akalın'a Instagram hesabı üzerinden, "Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz!" sözleriyle gönderme yaptı. İşte Aleyna Tilki'nin Demet Akalın'a gönderme yaptığı paylaşımı...

Aleyna Tilki'ye ilk çıktığı dönemler destek olan Demet Akalın, bir süre sonra Tilki'ye tepki göstermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklama Demet Akalın, "Aleyna 'Basit insanların çok fanı olur' şeklinde bir söz etti. Onun bu lafı beni sinirlendirdi. Daha 16 yaşında küçük bir kız böyle bir lafı nasıl söyler? Çok kızdım, artık Aleyna'yı dinlemiyorum." demişti.

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DEMET AKALIN'A GÖNDERME YAPTI

Bu sözlerin hemen ardından Alyena Tilki Instagram hesabında yaptığı paylaşımla adeta Akalın'a gönderme yaptı.

Aleyna Tilki, kendisine ağır sözlerle yüklenen Demet Akalın'a Instagram hesabı üzerinden, "Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz!" dedi.

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