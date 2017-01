Aleyna Tilki'den duygusal mesaj

2016 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, yaşanan terör saldırılarının ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Her şeyi sadece izlemekten utandığı belirten Aleyna Tilki, şunları yazdı:

“İnsanlar ölmesin diye kalemi elime her alışımda utanıyorum! Ne basit, ne kadar lüks yaşıyorum! Utanıyorum, her şeyi sadece izlemekten. İnsanlık için savaşamayacak kadar küçük oluşumdan. Utanıyorum, her güzelliği katleden, vicdan katillerinden! Bir barış içinde yaşatmadın Dünya!”