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ALEYNA TİLKİ'NİN SÜPER MİNİSİ OLAY OLDU

Aleyna Tilki'nin süper minisi olay oldu

İstanbul'da bir ATM'den para çekerken görüntülenen Aleyna Tilki'nin süper minisi olay oldu.

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Son zamanlarda yaşadığı polemiklerle ve sansasyonel olaylarla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.

Sözcü gazetesinden Mustafa Kızgınyürek'in haberine göre, kısa bir süre önce, uzun zamandır küs olduğu Demet Akalın ile barışan ve ona bir şarkı vereceği ortaya çıkan Aleyna Tilki, magazin muhabirlerine yakalandı. Bir atmden para çekerken görüntülenen Aleyna Tilki, zor anlar yaşadı. Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken Tilki'yi kullandığı atm bir hayli uğraştırdı. Görüntülendiğini fark edince oldukça şaşıran 17 yaşındaki şarkıcı, kartının şifresini hatırlayamadığı için parasını çekemedi. Kendisini bekleyen araca koşar adımlarla binen Tilki, hızlıca uzaklaştı. Öte yandan Tilki’nin ultra mini şortu ve yıldızlı çorapları çevreden geçenlerin dikkatini fazlasıyla çekti.

Sözcü
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