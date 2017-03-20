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ALGI EKE EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Algı Eke ekranlara geri dönüyor

Güzel oyuncu Algı Eke, Kanal D ekranlarında yayınlanacak 'İsimsizler' dizisinde rol alacak.

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Güzel oyuncu Algı Eke, uzun bir aradan sonra yeni bir diziyle ekrana dönüyor. Ünlü oyuncu, Kanal D'nin iddialı dizisi 'İsimsizler' ile seyirci karşısına çıkacak.

DOKTOR ELİF'İ CANLANDIRACAK

Eke, İsimsizler dizisinde tıp fakültesindeki arkadaşlarının aksine tayini Güneydoğu bölgesine çıktığında tereddüt etmeden görevi kabul eden idealist doktor Elif Toprak'ı canlandıracak.

Doktor Elif, göreve başladığı yöredeki bazı gruplara inanıp, bölgeye gelen askeri gücün ortalığı daha da yangın yerine çevirdiğini düşünecek ve bu yüzden Kaymakam Fatih ile sık sık karşı karşıya gelecek.

DİZİNİN KONUSU

İsimsizler’in genel hikâyesi şöyle; Fatih, genç, başarılı, umut vaat eden bir diplomat adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine atanmış, görevine başlayacakken Virankaya’dan gelen acı haber hayatını değiştirir. Çünkü Virankaya Kaymakamı şehit edilmiştir. Fatih Başkan’ın desteğini alarak onun yerine kaymakam olmaya gönüllü olur.

Ülkesi için masa başında rahat bir görev yapmaktansa ateş altında olmayı tercih etmiştir. Yüreği vatan sevgisi ile dolu, devletini ana babası yerine koyan 7 kişilik ekibiyle at izinin it izine karıştığı Virankaya’ya gider.

İsimlerini ancak tarihin satır aralarından okuyup yüreklerinde hissedecek olanların bildiği bu ekip, görünmez düşmanlarıyla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorundadır. Çünkü düşman onlar gibi mert değildir. Kullandığı kuklaları vardır.

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ALGI EKE KİMDİR?

2013-2014 yılında başrolünü Engin Günaydın'ın üstlendiği Galip Derviş dizisinde canlandırdığı Hülya Uçar karakteriyle Türkiye'de geniş bir kitlenin tanıdığı Algı Eke, ayrıca oyuncu Celil Nalçakan ile birlikte netd.com adlı sitede 'Şişenin Dibi' adlı bir program yapmış, ancak 2 Ağustos 2013 tarihinde program bitmiştir. 6 haziran 2016 tarihinde Hayat Sevince Güzel dizisinde Zarife rolünü üstlenmiştir.

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