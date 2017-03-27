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ALİ AĞAOĞLU BBC'NİN TÜRKİYE BELGESELİNDE

Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, Simon Reeve tarafından hazırlanan Türkiye belgeselinde yer aldı.

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Ali Ağaoğlu, belgeselde genç sevgilisiyle güneşin tadını çıkartırken görülüyor. Ağaoğlu’nun villasının havuzunda güneşlenirken görüldüğü röportajda en ilgi çeken kısım ise Ali Ağaoğlu’nun daha önce misafir ettiği Kuveyt prensesine verdiği cevap oldu.

KUVEYT KRALİÇESİNE ‘Sİ.. GİT’ DEDİM

Ağaoğlu, evine talip olan Kuveyt prensesine “s… git” diyerek reddettiğini söyledi.

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KİRACILARI GÖNDERMİŞ

Renkli yaşantısıyla magazin haberlerinde de kendisine yer bulan Ali Ağaoğlu, sürekli olarak göz önünde olmaktan rahatsızlık duymuş olacak ki belgeselde ilginç bir gerçeği de itiraf ediyor. Ağaoğlu, evinin yanındaki villada yaşayan kiracıları da keyfine ortak olmasınlar diye 3 milyon dolar verip göndermiş.

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