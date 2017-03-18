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ALİ AĞAOĞLU: ''DAMADA MÜEBBETİ KİTLEDİK''

Ali Ağaoğlu: ''Damada müebbeti kitledik''

Ali Ağaoğlu, gazetecilerin damadıyla ilgili sorularına bu yanıtı verdi.

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İlk olarak Bebek Lucca’da görüntülenen Ali Ağaoğlu ve sevgilisi Duygu Su, gecenin ilerleyen saatlerinde soluğu Etiler Fenix’te aldı.

Gittiği mekanlarda ilgiyle karşılaşan Ağaoğlu, bir mekanda elini öpmeye çalışan vale karşısında zor anlar yaşadı. Elini öptürmeyen ünlü iş adamı, damadı Koray Kırcal’la ilgili bir soruya ise ilginç bir cevap verdi.

Kızı Sena ve damadı Koray için Uludağ’da ikinci düğün organizasyonunu gerçekleştiren Ağaoğlu, “Başka düğün olacak mı?” diyen muhabirlere, "2 düğün yaptık. Damada müebbeti kitledik" karşılığını verdi.

Milliyet
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