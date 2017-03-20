Ali Ağaoğlu İstanbul'dan ayrılıyor

Ağaoğlu Şirketler Grubu, konutta Anadolu’ya açılma hareketini başlatıyor. İlk adımı memleketi Trabzon’da atacak olan Ağaoğlu, Ortadoğu’dan gelen talep nedeniyle Yalova’yı da radarına aldı.

Vatan gazetesinden Meltem Kara'nın haberine göre değeri 2 milyar lirayı bulan bu 2 proje için düğmeye bastıklarını söyleyen Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Anadolu’da birçok ili inceledik. Yola önce memleketim Trabzon’dan başlayacağız. Trabzon’da 200 dönüm arsa üzerinde karma proje inşa edeceğiz. Yalova’da da karma proje için çalışmalar başladı. Yalova’da değeri 700 milyar lira olan proje, Trabzon’a göre daha küçük ölçekli bir proje olacak” diye konuştu.

Mücadeleye devam

Ağaoğlu, Uludağ’da her yıl yaptığı geleneksel toplantısında yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Geçtiğimiz yıl ‘Hayatımın hiçbir döneminde iş yapmak bu kadar zor olmadı’ diyerek bürokrasiden şikayet eden Ağaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevden alınmalarla bürokrasinin nispeten hızlandığını söyledi. Sıkıntılara rağmen inşaat ve enerjide hamlelerinin devam ettiğini dile getiren Ağaoğlu, şunları söyledi:

Bodrum’da yaşlı evi

“Bürokrasinin bir kısmı temizlendi ama daha belediyeler, siyasiler ayağı duruyor. Daha gideceğimiz çok yol olduğunu düşünüyorum. Ama biz neticede iş adamıyız. Zorluklar bizi yıldıramaz. Önümüzde duvar da olsa onu aşmaya, yıkmaya çalışıyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz, yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Ağaoğlu, markayı yurt dışına taşıma projelerinin bulunduğunu belirterek, Orta Doğu’dan, Asya tarafından markalarının taşınması konusunda talepler bulunduğunu, bu durumun sene sonunda netleşebileceğini anlattı. Ağaoğlu, bu sene belediyeleri aşmaları halinde 3-4 projeye başlayabileceklerini kaydederek, Anadolu yakasında 2 projeye başlamak istediklerini, bunların birisinin de yaklaşık 20 yıl önce satın aldığı Çekmeköy arazisinde olacağını kaydetti. Ağaoğlu, Bodrum’da yaşlı bakım merkezine yönelik bir projelerinin olduğunu da kaydetti.

1453’e Atatürk heykeli

Ali Ağaoğlu, kısa süre önce tamamlanan Maslak 1453 projesinin 1453 metrelik caddesine hem Fatih Sultan Mehmet hem de Atatürk heykeli yaptırıyor. Fatih heyeli cadde girişinde yer alırken, Atatürk heykeli meydanda konumlanacak. Ağaoğlu, bir başka Atatürk heykelini de Ortaköy’deki evinin bahçesine köprüden geçerken görünecek şekilde yaptırıyor.

Orman kanunu ile turizm yönetilemez

Ali Ağaoğlu, Uludağ’daki turizm sorunlarına da değindi. Uludağ için “kayak merkezi” denildiğini ancak birinci bölgenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na, ikinci bölgenin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olduğunu dile getiren Ağaoğlu, şunları söyledi: “Burası kayak merkezi ise kayak merkezi için ne gerekiyorsa o yapılmalı. Biz Uludağ’a devletin yatırım yapmasını istemiyoruz. Uludağ’a 100 milyon dolar yatırım yaptık. Birinci bölgede oteller boş şimdi Orman Bakanlığı’nın imar planı yüzünden. Burası civar köylerde çalışan insanlara iş ve aş kapısı. Burasını Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kanunu ile idare edersen olmaz.”