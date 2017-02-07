Ali Ağaoğlu'nun kızına ikinci düğün

Ali Ağaoğlu, önceki ay Çırağan Sarayı'nda günlerce konuşulan bir törenle evlenen kızı Sena ile damadı Koray Kırcal'ın düğününe davet edemediği akrabaları için bir düğün daha yapmaya hazırlanıyor. Koray-Sena Kırcal'ın Çırağan Sarayı'ndaki düğünü günlerce konuşulmuştu. Ali Ağaoğlu, damadına Emirgan'da satın aldığı 8 milyon dolarlık köşkün tapusunu vermiş, Mustafa Kırcal da 23 yaşındaki gelini Sena Ağaoğlu'na 23 kilo altın takmıştı.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre, 3-5 Mart tarihleri arasında iki gün iki gece sürecek düğünün adresi ise Uludağ...

Ali Ağaoğlu, kızının Çırağan Sarayı'ndaki düğününe davet edemediği yaklaşık 2 bin akrabasını Uludağ'daki düğüne çağırmış. Ali Ağaoğlu, düğüne davet ettiği, memleketi Trabzon ve İstanbul'da yaşayan akrabalarının tüm ulaşım ve konaklama masraflarını da üstlenmiş.

Ağaoğlu, Trabzon ve İstanbul'dan özel araçlarla getireceği akrabaları için kendi oteli dışında bir oteli daha kapatmış. Koray - Sena Kırcal çifti düğünde yine gelinlik ve smokin giyecek.