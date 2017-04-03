Ali Ağaoğlu'nun skandal sözleri başına iş açtı

BBC'i belgeseline konuk olan Ali Ağaoğlu'nun bir sözü suç duyurusunda bulunulmasına neden oldu. Simon Reeve'nin hazırladığı belgeselde evinin odalarını gezdiren Ali Ağaoğlu, Reeve'nin esprili bir şekilde kadın çantalarını göstererek bunlarda sizin mi? sorusu üzerine 'hayır onları kullananlar benim malım' diyerek büyük tepki çekmişti.. Bu sözler üzerine Ali Ağaoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

BBC'nin hazırladığı belgeselde konuk olan Ali Ağaoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ali Ağaoğlu'nun belgeselde evin odalarını gezdirirken sunucu Reeve’in “Bunlar sizin değil mi” sorusuna, “Yok ama onları kullananlar benim malım” demiş ve sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu

Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan belgeselin 27 Mart'ta yayınlanan ve Ali Ağaoğlu’na yer verilen ilk bölümünde, Ağaoğlu’nun, kız arkadaşlarıyla ilgili kullandığı ifadelere CHP’den tepki geldi. Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, kadınlar adına Ağaoğlu’na suç duyurusunda bulundu.

Belgeselde yatak odasındaki kadın çanta ve ayakkabılarını “Kızlar dağıtıyor” diyerek gösteren Ağaoğlu, Reeve’in “Bunlar sizin değil mi” sorusuna, “Yok ama onları kullananlar benim malım” demişti.

Ağaoğlu'na tepki gösteren Biçer, “Bir kadın milletvekili olarak bu görgüsüzlüğe sessiz kalınmasına da şaşırıyorum. Ağaoğlu kendisini ne zannediyor ki kadınlar için 'mal' ifadesini kullanabiliyor. Ağaoğlu’nun Türkiye’yi temsilinden utanç duyuyorum. Ahlaktan amade müteahhit manzarasını seyrediyoruz. İnsanlıktan çalmanın anlamı yok. İnsanlığın, ahlakın parayla pulla satın alınabilecek bir şeyin olmadığının açık örneğini görüyoruz” dedi.

Biçer, "Koskoca ülkede kimse yokmuş gibi müteahhit Ali Ağaoğlu’na yer verilmiş. İstanbul’un geliştiğine dikkat çekmeye çalışan ve her defasında gelişimin sadece binalarla ilgili bir şey olduğunu zanneden Ağaoğlu bu ülkenin utancıdır. Bu adam daha önce de yine kadınlara yönelik 'Gecelik ilişkilerden hoşlansam İstanbul’da kadın kalmazdı' söylemlerinde de bulunmuştu. Paranın ve görgüsüzlüğün verdiği şuursuzlukla hala konuşmaya devam eden, Kuveyt Kraliçesiyle ilgili sarf ettiği sözleriyle de Türkiye’nin itibarını zedeleyen Ağaoğlu, bizi dünyaya rezil etme konusunda özenli bir uğraş içerisinde. BBC’nin Türkiye belgeselinde muhabirleri yalısında ağırlayarak kelimenin tam anlamıyla görgüsüzlüğün ve cinsiyetçiliğin dibine vuruyor” ifadelerini kullandı.