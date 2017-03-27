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ALİ FUAT YILMAZER'İN KIZLARI FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Ali Fuat Yılmazer'in kızları FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızları Fatma Saadet Yılmazer ve Rabia Yılmazer terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızları Fatma Saadet Yılmazer ve Rabia Yılmazer terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.
 

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