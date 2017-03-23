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ALİ GÜL NEDEN TUTUKLANDI ?

Ali Gül neden tutuklandı ?

İnternette çektiği "Hayır" videosunun ardından tutuklanan Ali Gül'ün asıl tutuklanma sebebi ortaya çıktı.

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Sosyal medyada "Hayır" diyeceğini videoyla anlattığı gerekçesiyle tutuklandığını iddia edilen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali G.'nin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine destek verir tarzda tweet'ler attığı, İslam'a, Hz. Muhammed'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da açıkça küfrettiği iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Müdürlüğü, söz konusu hakaretleri eden Twitter'daki "Felix Dzerjinski" adlı kullanıcının Ali Gül olduğunu tespit ettti. Ardından İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği Gül'ün, "15 Temmuz'da darbe yanlısı paylaşımlar yaptığı", "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok hakarette bulunduğu" ve "Hakaret suçunu sürekli hale getirdiği" gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Twitter'da "Felix Dzerjinski" adlı kullancının İslam'a, başörtülü kadınlara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği, 15 Temmuz darbe girişimine açık destek verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda "Felix Dzerjinski" adlı kullancının 15 Temmuz gecesi; "Çok açık bir şey söyleyeyim. Bu iş olmazsa hepimizin hayatı bitti", "Herkesi sokağa çağırıyorlar. Arayın akrabalarınızı evde tutun", "Çok rahat konuşuyor. Kim bu NTV'deki kadın? Eğer darbe başarılı olursa kendisi nerede yargılanır" şeklinde paylaşımlar yaptığı vurgulandı.
 

Sabah
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