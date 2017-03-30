ALİ KOÇ'A YENİ GÖREV

Ali Koç'a yeni görev

Ali Koç, Yapı ve Kredi Bankası'nın yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA


Yapı Kredi Bankası'nın yeni yönetim kurulu belli oldu. Ali Koç, yönetim kurulu başkanı olurken, yönetim kurulu başkan vekilliğine Carlo Vivaldi'ni getirildi.
 
Yapı Kredi'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Bankamızın 28.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'muzun 29.03.2017 tarihli kararı ile  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Yıldırım Ali Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Carlo Vivaldi'nin seçilmelerine, Evvelce Murahhas Üyeliğe atanmış bulunan Sn. H. Faik Açıkalın ve Sn. Niccolò Ubertalli'nin Murahhas Üye olarak göreve devam etmelerine karar verilmiştir."
 

422
-
YGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattıYGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattı
Almanya İncirlik üssüne alternatif arıyorAlmanya İncirlik üssüne alternatif arıyor
Darbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul ettiDarbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul etti
Barzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklamasıBarzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklaması
Mete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılarMete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılar
Erdoğan'dan güzellik uzmanlarına müjdeErdoğan'dan güzellik uzmanlarına müjde
''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...
DEAŞ'ın lider kadrosundaki terörist Türkiye'de yakalandıDEAŞ'ın lider kadrosundaki terörist Türkiye'de yakalandı
Adana'da katliamın nedeni belli oldu !Adana'da katliamın nedeni belli oldu !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS