Ali Koç'u şaşırtan soru

11 farklı sektörden Türkiye’nin büyük 102 şirketinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, lider şirketlerde kadın temsil oranı yüzde 41 ile uluslararası oranların aşağısında yer aldı. Bu oranda finans sektörünün etkisi öne çıkarken, sadece finansta kadının temsil oranı yüzde 56, genel ortalamada temsil oranı yüzde 30 oldu. Rapora göre çalışan kadın oranı üst düzey yönetime çıktıkça azaldı, üst düzey yöneticilerde kadın temsil oranı yüzde 25’e, genel müdür düzeyinde ise yüzde 15’e düştü.

KOÇ’A KIZINDAN DERS

Konuyla ilgili konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, raporun ardından düzenlenen açık oturumda, kadınların işgücüne katılımının önemine işaret ederken Arçelik’ten örnek verdi. Koç, “Saffet diye bir arkadaşımız üretim hattını tamamen kadınlara vermeyi önerdi, bunun için çalıştı. Yaptık, verimlilik arttı, hata payı düştü. Biz de yeni hatlarımızı düzenledik” diye konuştu.

Koç, annelik görevi ve fiziksel unsurlar nedeniyle istihdamda kadın-erkek eşitliğinin tam olarak hiçbir zaman sağlanamayacağını, ancak yine de ulaşılabilecek en iyi sonuca ulaşmak için çalışmak gerektiğini kaydetti. Koç, bilinçsiz önyargılardan da bahsederek “Ben de kalıplarla yaşadığımı fark ettim. Her seyahate çıktığımda 8 yaşındaki oğluma ‘Ben yokken ev sana emanet; annene, ablana sahip çık’ diyorum. Kızım bir gün ‘Niye hep ona emanet ediyorsun?’ diye sordu. Cevap verdim ama ben bile tatmin olmadım” örneğini verdi.