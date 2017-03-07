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ALİŞAN KISA SÜREDE EVLENMEK ZORUNDA

Alişan kısa sürede evlenmek zorunda

Ece Erken'le birlikte Duymayan Kalmasın adlı programa katılan Alişan'dan evlilik açıklaması geldi.

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Katıldığı bir davette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 ay içinde evleneceğine dair söz veren Alişan, içinde bulunduğumuz Mart ayıyla birlikte bu sözünü tutmak zorunda ancak şarkıcının magazin muhabirlerinin karşısına çıktığı bir sevgilisi olmadı. Katıldığı programda kendisine bu konuyla ilgili yöneltilen soruya “Hala talip bekliyorum. Bütün arkadaşlar, annem, babam ve Çağla (Şıkel) benim için çalışıyor. Cumhurbaşkanımız son durumu sorarsa ‘raporluyum' diyeceğim” şeklinde yanıt veren Alişan, evlilik olayını aceleye getirmek istemiyor.

Sözcü
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