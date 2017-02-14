Alişan'ın umutları tükendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'evleneceğim' diye söz veren Alişan, Sevgililer Günü'ne özel pozunu paylaşıp "umutsuz vakayım" mesajı verdi.

Alişan 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'evleneceğim' diye söz vermişti. Instagram'daki son paylaşımıyla sözünde duramayacağı, anlaşıldı.

ALİŞAN, 14 ŞUBAT PAYLAŞIMIYLA YALNIZLIĞINI EŞE DOSTA DUYURDU

Alişan'ın çizgili pijamalarıyla çekildiği fotoğrafın altına, "Yine 14 Şubat ve ben" diye yazarak yalnızlığının devam ettiğini açıkladı. Akıllara "Cumhurbaşkanı'na verdiği evlilik sözünde duramayacak mı?" sorusu geldi.