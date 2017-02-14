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ALİŞAN'IN UMUTLARI TÜKENDİ

Alişan'ın umutları tükendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evlilik sözü veren Alişan, Sevgililer Günü'ne özel bir fotoğraf paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'evleneceğim' diye söz veren Alişan, Sevgililer Günü'ne özel pozunu paylaşıp "umutsuz vakayım" mesajı verdi.

Alişan  29 Ekim'de  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'a 'evleneceğim' diye söz vermişti.  Instagram'daki son paylaşımıyla sözünde duramayacağı, anlaşıldı.

ALİŞAN, 14 ŞUBAT PAYLAŞIMIYLA YALNIZLIĞINI EŞE DOSTA DUYURDU

Alişan'ın çizgili pijamalarıyla çekildiği fotoğrafın altına, "Yine  14 Şubat ve ben" diye yazarak yalnızlığının devam ettiğini açıkladı. Akıllara "Cumhurbaşkanı'na verdiği evlilik sözünde duramayacak mı?" sorusu geldi.

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