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ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BÜYÜK PANİK

Alışveriş merkezinde büyük panik

İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde sinema katında yaşanan kavga büyük panik yarattı.

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İstanbul Maltepe’de bulunan bir alışveriş merkezinin sinema katında yaşanan kavga sonrası büyük panik yaşandı. Bomba söylentisi vatandaşları korkuttu. Polis ekipleri kimsenin yaralanmadığı kavgaya karışanları tespit etmeye çalışıyor. Kısa süreli paniğin ardından hareketlilik sona erdi.

Maltepe’de bir alışveriş merkezinde sinema katında yaşanan bir kavganın ardından büyük panik yaşandı. Kavganın silahlı olduğu ihbarı üzerine alışveriş merkezine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Paniğe yol açan kavga sırasında alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla kısa süreliğine tahliye edildi. Tahliye sırasında panik yaşanırken bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

HAREKETLİLİK SONA ERDİ

İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ise alışveriş merkezinde araştırma yaptı. Polis ekipleri kimsenin yaralanmadığı kavgaya karışan şahısları tespit etmeye çalışırken kısa süreli paniğin ardından alışveriş merkezindeki hareketlilik sona erdi.

İHA
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