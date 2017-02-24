Aliyev'in eşiyle ilgili kararı ülkeyi karıştırdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mehriban Aliyeva hakkında aldığı kararla olay yarattı. Aliyev karısını cumhurbaşkanı yardımcısı yaparken tüm aile yeniden gündeme oturdu.

"3 KADIN TARAFINDAN İDARE EDİLİYOR"

Kardeş ülkede özellikle muhalif kanatlar Aliyev'in almış olduğu bu kararı sert bir dille eleştirirken "Aliyev 3 kadın tarafından idare ediliyor" şeklindeki iddia ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Aliyev'in hayatında eşinin dışında kararlarında etkili olduğu söylenen iki kadın daha var. Bunlar kızları Leyla ve Arzu...

BAKANLARINA KARISINI ALKIŞLATTI

Dünya Aliyev ailesini konuşurken Mehriban Aliyeva'nın atanma kararını ilan ettiği anın görüntüleri de büyük ses getirdi. Aliyev, tüm bakanlarını toplamış ve 'Benim canım' diyerek karısını alkışlatmış.

KABİNENİN BÜYÜK KISMI AKRABALARINDAN OLUŞUYOR

Mehriban Aliyeva'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunu duyurduğu anda bakanlar önce oturdukları yerde alkışlamaya başlıyorlar. Sonra da yeterli bulmayıp ayağa kalkıp Aliyev'in eşini alkışlıyorlar. Azerbaycan kabinesinin büyük bir kısmını da Aliyev'in akrabaları oluşturuyor.

BABASINDAN SONRA ÜLKENİN BAŞINA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşini yardımcısı olarak ataması, muhalifleri tarafından ailenin yönetimdeki gücünü artırması olarak görülüyor. Aliyev, komünist rejim sırasında ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkeyi yaklaşık 30 yıl boyunca yöneten babası Haydar Aliyev'den sonra ülkenin başına geldi.

MİHRİBAN ALİYEVA 2005 YILINDAN BERİ MİLLETVEKİLİ

İlham Aliyev'in yardımcısı olarak atadığı eşi Mehriban Aliyeva, 52 yaşında. Ülkesinde Kafkas Sophia Loren'i olarak nitelenen Mehriban Aliyeva 2005 yılından beri iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi'nin milletvekili. Mehriban Aliyeva aynı zamanda İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in ismine kurulan vakfın da başında bulunuyor.

GÜÇLÜ BİR AİLEDEN GELİYOR

Güçlü Paşayev ailesinden olan Mehriban Aliyeva, çoğu zaman eşinin yerine geçecek kişi olarak görülüyor. Mehriban Aliyeva Moskovöa'da eğitim almış bir göz doktoru. Ancak mesleğini değil siyaseti ve Azerbaycan yönetiminde söz sahibi olmayı tercih etti.

BAŞTAN SONA ESTETİK

Mehriban Aliyeva'nın ismi Wikileaks'in sızdırdığı belgelerde geçiyordu. Amerikalı diplomatlara ait yazışmalarda Aliyeva'nın çok sayıda estetik ameliyat geçirdiğinden bahsediliyor ve bu nedenle 'televizyonda, fotoğraflarda ve bire bir görüşmelerde yüzündeki tüm mimikler görülemiyor' yorumu yapılıyordu.

Azerbaycan muhalifleri İlham Aliyev için sürekli 'kadınların yönettiği lider' eleştirileri getiriyor. Aslında bu eleştiriler kısmen doğru. Aliyev'in hayatında ve kararlarında eşi Mehriban başta olmak üzere 3 kadın söz sahibi. Baskın bir karakter olan karısı Mehriban Aliyeva kadar iki kızı da Aliyev üzerinde çok etkili.

AİLE DAMATLARLA GENİŞLEDİ

İlham Aliyev ile eşi Mehriban'ın evliliklerinden 2 kızları ve bir oğulları var. Aile damatlarla genişlerken kızlarından büyük olanın ismi Leyla, küçüğün adı ise Arzu Aliyeva. Her iki kızıda tıpkı anneleri gibi Azerbaycan'ın en etkili isimlerinden.

İlham ve Mihriban Aliyeva'nın kızları Leyla 32 yaşında ve evli. Kamuoyunda en çok onun adı geçiyor. 2 çocuğu olan Leyla Aliyeva eşi Emin Ağalarov ile 2006 yılında yaptığı evliliği 2015 senesinde noktaladı. Boşanan Leyla Aliyeva bir stil dergisinin sahibi.