''Allah kimseyi Amerika'da hasta etmesin''

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, "Ortada teknik bir tartışma yok. Ortada politik bir tartışma var. Bir rejim değişikliği falan olmadığını herkes biliyor, Cumhuriyet Halk Partisi de çok iyi biliyor. Onların bir tek endişesi var; 'Biz CHP olarak bir başkan, bir cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı seçtiremeyiz', bunu biliyorlar. Seçtiremiyorlar, çünkü milletle davaları var. 1940'lı yıllardan itibaren milletle bir problemleri var." dedi. Trump'ın sağlık alanında atmaya hazırlandığı adımlara da değinen Akdağ, "Allah Amerika'da kimseyi hasta etmesin" dedi.

Akdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Anayasa değişikliğinin kabul edildiği ve Türkiye'nin bir referanduma gideceği hatırlatılarak, "Referandumda 'evet' çıkması ve cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçmesi halinde Türk toplumunun hayatında neler değişecek? Seçmenle bir araya geldiğinizde bu sistemin gerekliliğini hangi tezlerle anlatacaksınız?" sorusu üzerine Akdağ, Türkiye'nin gündeminin iki ay içinde büyük ölçüde referandum olacağını söyledi.

Akdağ, 2002 seçiminden sonra 10 yılı aşkın süreyle Sağlık Bakanı olarak hizmet ettiğini, aradan geçen 3,5 yılın sonunda tekrar bu göreve getirildiğini anımsattı.

Türkiye'nin hızlı değişimlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Akdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kaybedecek bir dakikası bile yok. Aslında meclis oylamalarında da bunu bir kere daha yaşadık, muhalefetin kültürü, işleri yavaşlatmak. Bizim yaptığımız iş doğru da olsa yanlış da olsa işleri yavaşlatmak anlamında bir kültürleri var. Bu her ne kadar uzun süredir gayret ediyorsak da bürokrasinin işleyişinde de azıcık kontrolü elden bırakırsanız yavaşlamaya bir eğilim var. Başkanlık sistemi burada hızlı hareket etmeyi sağlayacak gerçekten mükemmel bir sistem. Düşünün şimdi bir bakan bir tarafta görev yapıyor, bir taraftan kendi şehrinde milletvekili, öbür taraftan bakanlık vazifesini icra ediyor."

"Parlamenter sistemde de dışarıdan bakan atanabilir" denebileceğini belirten Akdağ, ancak geleneksel olarak bunun mümkün olmadığını söyledi.

Bunun yapılması durumunda Mecliste huzursuzlukların çıkabileceğine değinen Sağlık Bakanı Akdağ, "Politik olarak bunu yapmak güçtür. Bütün bakanların Meclis dışından yapılması politik olarak mümkün değil." diye konuştu.

İstikrar vurgusu

"Halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanının istikrarlı bir biçimde beş sene hizmet edeceğinin bilinmesi ve onun kendisine yol arkadaşı olarak seçtiği, icra için seçtiği bakanların da orada o cumhurbaşkanı ile beraber o süre içerisinde hizmet edeceğinin bilinmesi, gerçekten hızımızı çok artırır." ifadesini kullanan Akdağ, hayata geçirdikleri sağlıkta dönüşüm programına atıfta bulundu.

Bu programın bütün dünya tarafından takdir edildiğini ve aradan 14 yıl geçtiğini anımsatan Akdağ, "Şimdi yeni bir dönüşüm programı hazırlıyoruz. '14 yıl önce hazırlamıştınız şimdi niye bir daha hazırlıyorsunuz?' Hazırlamamız gerekiyor. İhtiyaçlarımız değişti." değerlendirmesini yaptı.

Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın beklentisi değişti. Bundan 14 yıl öncesi Danimarka'ya, Finlandiya'ya, Almanya'ya gidin orada çok az şey değişti. Ama Türkiye'de çok fazla şey değişti. Çünkü biz gelişen bir ülkeyiz. Biz yarışa çok geriden başladık. Onlar biraz hızlı yürüdüğü zaman bizim koşmamız lazım. Bizi koşar adım hedeflerimize götürecek sistem başkanlık sistemidir. Ben bunu çok önemsiyorum. Tabii burada demokrasinin zedelendiğinden bahsedenler var, buna da hayretle bakıyorum. Bugünkü parlamenter sistemde Meclisi seçiyoruz, iktidar partisi kendi içinden genel başkanını başbakanlığa taşıyor. O genel başkanın parti üzerindeki yetkileri malum. O genel başkanın bakanlar kurulunu oluştururken yetkileri malum, o genel başkanın kanun götürürken yetkileri malum. Bu normal oluyor da biz başkanlık sistemine geçince cumhurbaşkanının bir bakanlar kurulu seçmesi, onun icraya hakim olması anormal sayılıyor."

"Teknik bir tartışma yok"

Bu durumu anlamanın mümkün olmadığını ifade eden Akdağ, "Aslında ortada teknik bir tartışma yok bence. Ortada politik bir tartışma var." dedi.

Bir rejim değişikliği olmadığını herkesin bildiğini aktaran Sağlık Bakanı Akdağ, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi de çok iyi biliyor. Onların bir tek endişesi var; 'Biz CHP olarak bir başkan, bir cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı seçtiremeyiz', bunu biliyorlar. Seçtiremiyorlar çünkü milletle davaları var. 1940'lı yıllardan itibaren milletle bir problemleri var. Onlara göre millet dönüştürülmesi gereken bir kitle, bize göre ise millet kendisinden emir alınması, talimat alınması, onun iradesinin yönetime yansıtılması, ona hizmet edilmesi gereken bir kitle. Aramızda böyle bir fark var. Milletin feraseti bunu görüyor. Milletin feraseti rahmetli Menderes döneminde gördü, rahmetli Özal döneminde gördü, rahmetli Erbakan döneminde gördü, şimdi AK Parti döneminde Recep Tayyip Erdoğan döneminde görüyor. Onlar da biliyorlar ama bunu itiraf edemiyorlar. Şunu söyleseler, çıksalar deseler ki 'Biz biliyoruz ki artık biz başkan seçtiremeyiz' deseler bunu anlayacağız. Söylemeleri de mümkün değil.

Halbuki çalışsalar, gayret etseler, milletle barışsalar, milletle mücadele etmekten vazgeçseler, milleti dönüştürmek için toplum mühendisliğinden vazgeçseler onlar da seçtirebilir, neden olmasın. ABD'de bir müddet Cumhuriyetçiler, bir müddet Demokratlar yapıyor. 14 yıldır AK Parti'yi iktidarda tutan sebepler ne ise bir başkanlık seçiminde de AK Parti'nin bir adayının başkan olma ihtimalini o kadar yüksek görüyorlar, dertleri davaları bu. Ama Allah'ın izniyle, milletin ferasetiyle biz bu referandumu muvaffakiyetle sonuçlandıracağımıza inanıyoruz."