Alman Bakan'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Almanya Maliye Bakanı WolfgangSchaeuble, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yaşadığı gerilimler ve Alman Die Weltgazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutukluluğu nedeniyle ekonomik yardım konusunda Türkiye'yle çalışmaya devam etmenin zorlaştığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ÇIKARINA DEĞİL"

Schaeuble, Türkiye'deki liderlerin işbirliğini ilerletme zeminini yok ettiğini belirtti ve Türkiye'nin Hollanda, Danimarka ve Almanya ile yaşadığı gerilimlerin Türkiye'nin çıkarına olmadığını ifade etti.

"TEK İSTEĞİMİZ TÜRKİYE'NİN SAĞDUYUYA DÖNMESİ"

Alman ZDF kanalına konuşan Schaeuble, "Bu koşullar altında bu konuda çalışmaya devam etmemiz son derece zor" dedi ve ekledi:



"Alman hükümetinde herkes gerginliğin daha fazla artmaması gerektiği konusunda hemfikir. Tek istediğimiz Türkiye'nin sağduyuya dönmesi."

TÜRKİYE HER YIL AB'DEN FON ALIYOR

Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olarak her yıl AB bütçesinden değişen miktarlarda fon alıyor. 2014-2020 arasında Türkiye'ye yaklaşık 4.5 milyar euroluk (18 milyar TL) kaynak aktarılması planlanıyordu.