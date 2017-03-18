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ALMAN BASINI MERKEL'İ YERDEN YERE VURDU

Alman basını Merkel'i yerden yere vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmede Almanya Başbakanı Angela Merkel'in elini sıkmaması gündeme bomba gibi düşerken Alman basını Merkel'i Trump'ın karşısında pasif kalmakla eleştirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ABD'ye giden Almanya Başbakanı Angela Merkel, büyük bir şok yaşadı.
Gazetecilerin ısrarla iki liderin tokalaşmasını istemesine rağmen elini uzatmayan Donald Trump, Merkel'i zor durumda bıraktı.

Alman basını Merkel'in yaşadığı bu zor anlar karşısında eleştirel bir ifadeler kullandı. Merkel'in dışpolitikada liderlere olan tutumu daha önce de eleştiriliyordu, bu olay tartışmaları alevlendirdi.

PASİF OLMAKLA SUÇLADILAR

Alman basını buluşmayı "Zor bir ilişkinin başlangıcı" olarak nitelendirdi. Gazeteler, Merkel'i Trump karşısında pasif bir duruş sergilemekle eleştirdi. Kimi gazeteler ise "Daha kötü olabilirdi" başlığı ile Trump-Merkel görüşmesini yorumladı.

Tagesspiegel gazetesinde Peter von Becker'ın imzasıyla yayınlanan yazıda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sessiz kalan Merkel'in Trump karşısında da aynı olacağı ifade edilmişti.

'ÜLKENİN ONURU KALMADI'

Yazıda; "Ülkenin korunması gereken onuru bir yana, kendine saygı denen şey nerede kaldı? Bunlar Merkel ile tamamen alakasız kategoriler. Ya da başka bir deyişle, o'nun bunlarla bir ilgisi yok. ‘Bırakayım kendini en iyi şekilde diskalifiye etsin' şiarından yola çıkarak Erdoğan'ın koşusuna ses çıkarmıyor.

Trump'a karşı tavrı da farklı olmayacak, görmezden gelmenin bile ötesinde davranacak. Bu durum uzun süredir belli bir intiba bıraktı. Ancak artık etkisini göstermeye başladı ve o etki Merkel'in yeni dönemi taşıyacak kişi olmadığını gösteriyor. Zira yeni dönem çok daha sert olacak ve net bir söylem gerektirecek." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmede Almanya Başbakanı Angela Merkel'in elini sıkmaması, Amerikan kamuoyu ve medyasında günün en çok tartışılan konularından biri olmuştu.

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