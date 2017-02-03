Alman Başkan Beşiktaş’a Başkan oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, kardeş şehir protokolü çerçevesinde makam koltuğunu 1 gün süreyle Almanya’nın Herne Şehri Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda’ya devretti.

Beşiktaş Belediyesi, kardeş belediye protokolü ile işbirliği yaptığı Almanya’nın Herne Belediyesi’ni ağırladı. İki belediye arasında Başkanlar Değişim Programı kapsamında Başkan Hazinedar makam koltuğunu Herne Belediye Başkanı Frank Dudda’ya devretti. Görevi devreden Murat Hazinedar daha sonra sembolik olarak şehrin anahtarını Beşiktaş Belediye Başkanı Frank Dudda’ya teslim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

“BEŞİKTAŞ’I DUDDA YÖNETECEK’’

Makam devir töreninde konuşan Başkan Hazinedar,“Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Dünyada iletişim ve ulaşım kanallarının daha da açıldığı ve geliştiği bir ortamda, bunun yarattığı fırsatları yaşarken aynı zamanda bunların birer tehdit boyutunu da özellikle Türkiye ve Avrupa yaşıyor, yaşamaya devam ediyor. Bu tehdidin adı terörizm. Terörizme karşı birlikte hareket etmek çok önemli. Bunu hayata geçirecek en güçlü programlardan birini bugün hayata geçiriyoruz. “Uluslar arası empati” programı çerçevesinde bir belediye başkanı değişim programı. Politikacıların bizi anlaması, bizim diğer ülkeleri anlamamızın en güzel yolu belki de birbirimizin yönetim süreçlerini paylaşmak, onlara dahil olmaktır. Sevgili dostum Frank Dudda bugün Beşiktaş Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ve Beşiktaş’ı yönetecek. Bizim halkımızla iç içe olacak.”

“SİZE SICAKLIK GETİRDİK’’

Beşiktaş’ta son aylarda yaşanan terör olaylarını hatırlatarak üzgün olduklarını ifade eden Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda Beşiktaş’a her zaman destek olacaklarını söyledi. Devralacağı başkanlık boyunca elinden geleni yapacağını ifade eden Dudda, “Biz bugün buradayız çünkü Beşiktaş’a karşı saygımızı göstermek istedik. Son aylarda Beşiktaş’la birlikte acı çektik. Biz desteklediğimizi göstermek için buradayız. Bugün belediye başkanlığı görevini devraldığımda elimden geleni yapacağım’’ dedi. Devir töreninin ardından başkanlığı ve şehrin anahtarını teslim alan Beşiktaş Belediye Başkanı Frank Dudda makamda bulunanlara “Sizden bir ricam olacak. Hemen göreve başlıyorum, odayı boşaltmanızı rica edeceğim” diyerek espri yaptı.

Makamında çalışma arkadaşlarıyla bir süre fotoğraf çektiren yeni Başkan Frank Dudda esnaf ziyaretlerini de aynı saat içinde gerçekleştirdi.

BAŞKANLAR ŞEHİTLER TEPESİ VE REİNAYI ZİYARET ETTİ

Kardeş Belediye Protokolü kapsamında dün Beşiktaş Belediye Başkanlığı makam koltuğuna 1 günlüğüne oturan alan Almanya’nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda, Başkan Hazinedar ve Alman Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Michelle Müntefering ile birlikte 10 Aralık akşamı ve yılbaşı gecesi hain terör saldırıları sonucunda hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Şehitler Tepesi ve Reina’yı ziyaret ederek çelenk bıraktı.