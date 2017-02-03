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ALMAN BAŞKAN DUDDA, ŞEHİTLER TEPESİ VE REİNA'YI ZİYARET ETTİ

Alman Başkan Dudda, Şehitler Tepesi ve Reina'yı ziyaret etti

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ve Almanya’nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda 10 Aralık akşamı ve yılbaşı gecesi hain terör saldırıları sonrası hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Şehitler Tepesi ve Reina’yı ziyaret etti.

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Kardeş Belediye Protokolü kapsamında dün Beşiktaş Belediye Başkanlığı makam koltuğuna 1 günlüğüne oturan alan Almanya’nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda, Başkan Hazinedar ve Alman Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Michelle Müntefering ile birlikte 10 Aralık akşamı ve yılbaşı gecesi hain terör saldırıları sonucunda hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Şehitler Tepesi ve Reina’yı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Terör saldırılarının gerçekleştiği noktaya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Başkan Frank Dudda,’’Türkiye’yi bölmek isteyenler asla başarılı olamayacaklardır, ülkenizin başı sağ olsun, sizin acınız bizim acımızdır’’ dedi.

Şehitler Tepesi ve Reina ziyaretinin ardından Başkan Hazinedar ve Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda ve beraberindeki heyet  15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Batuhan Ergin’in Ortaköy’de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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