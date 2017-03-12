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ALMAN DER SPİEGEL’DEN TÜRKİYE KAPAĞI

Alman Der Spiegel’den Türkiye kapağı

Almanya'da haftalık olarak yayınlanan Der Spiegel dergisi, bu yıl üçüncü kez Türkiye'yi kapağına taşıdı.

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Almanya'da yayımlanan haftalık Der Spiegel dergisi Türkiye'yi bir yıl içinde üçüncü kez kapak konusu yaptı. "Hilal tutulması" başlığıyla Almanya ile yaşanan toplantı krizinin yansımalarını haberleştiren dergi, alt başlık olarak "Erdoğan'ın Almanya'sı- Bir bölünme hikayesi" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Türkiye ve Almanya'daki yansımalarını işleyen dergi, yaptığı röportajlarla referandum tartışmalarının toplumu böldüğünü, bölünmenin Almanya'daki Türkler'e de yansıdığı tezini işliyor.

Der Spiegel, 2 Nisan tarihli sayısında "Korkunç Dost", 1 Ağustos'ta ise "Özgürlüğünü kaybeden ülke" başlığıyla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapak konusu yapmıştı.

 

Alman Der Spiegel’den Türkiye kapağı

DHA
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