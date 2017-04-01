Alman dergisi yine zehir kustu

Dünyanın önde gelen haftalık haber dergisi Alman Der Spiegel, bu haftaki kapak konularından birini Türkiye’nin çöküşüne ayırdı. Ekonomideki büyük gerilemeye geniş yer ayıran ve karamsar bir tablo çizen etkili dergi, darbe gerekçesiyle girişilen “temizlik harekâtının” ekonomiyi de ağır biçimde sarstığını örnekler vererek yazdı. Yaptırım ve baskıların artık ülke ekonomisini elinde tutan elitleri de hedef aldığını savunan Der Spiegel’in Türkiye muhabiri Maximilian Popp’a göre, Erdoğan döneminde, bir ara yılda yüzde 9’luk bir büyüme göstermeyi başaran ekonomi, son aylarda dramatik bir çözülme içine girdi.

Dergi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde Türk ekonomisinin yüzde 1.8’lik bir gerileme yaşadığını belirtirken, dolar karşısında tarihsel bir düşüş gösteren Türk Lirası’ndaki olumsuzlukları işsizlik ve enflasyondaki artışın desteklediğini kaydetti. Dergiye göre, Kapalı Çarşı ve Kayseri gibi bir dönem ekonomik parlaklığa örnek gösterilen bölgelerde artık “hayaletler dolaşıyor”. Kapalı Çarşı’daki 2000 dükkanın 600’ünün kapandığı, dolayısıyla turizmin nasıl büyük bir çöküş içinde olduğu da, dergide ayrıntılı olarak işlendi.

“ERDOĞAN BAŞKA BİR ÂLEMDE YAŞIYOR ARTIK”

Hacı Boydak örneğini veren Der Spiegel, bu arada gerçek adını ve görev yaptığı kurumu gizleyen, ancak geçmişte AKP’ye oy verdiğini belirten bir yatırım bankacısının saptamalarına dikkat çekti. 2003-2012 döneminde, Türkiye’ye 400 milyar dolarlık bir dış kaynak geldiğini belirten Türk yatırım bankacısı, son dönemde yabancı yatırımlarda da yüzde 40’ı bulan bir gerilemeye tanık olduklarını bildirdi.

Özellikle kitlesel tutuklamaların ve el konulan şirketlerin bu çöküşte çok etkili olduğunun altı çizilirken, “Türkiye’de Erdoğan’ı eleştiren kimsenin artık güvencede olmadığı”da savunuldu. Bir Türk uzmanın “Türkiye iflasın eşiğinde” saptamasını da öne çıkaran Der Spiegel, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, sarsılan Türk ekonomisine destek aramak için şubat ayında Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ile görüştüğünüvurguladı. Bu arada AK Parti’ye destek veren yatırım bankacısının“Erdoğan başka bir âlemde yaşıyor artık, durumun vahametinin farkında değiller” sözleri de haberde ayrıca dikkat çekti.