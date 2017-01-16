ALMAN İSTİHBARATI: "RUSYA ARAMIZI BOZMAK İSTİYOR"

Alman istihbaratı: "Rusya aramızı bozmak istiyor"

Der Spiegel, Alman istihbarat servislerinin federal hükümet için hazırladıkları bir raporda, Rusya’yı Avrupa ile ABD arasındaki ilişkileri bozmaya çalışmakla suçladığını yazdı.

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Derginin haberine göre, Alman Federal İstihbarat Servisi (BND) ve Alman Anayasayı Koruma Örgütü (BfV) tarafından hükümetin talebi üzerine hazırlanan raporda, ‘Rusya’nın batılı ülkelerdeki toplumsal çatışmaları körüklemeye çalışıp AB ve ABD arasındaki yakın ilişkileri sorgulatmaya çalıştığı’ öne sürüldü. 
 
Alman yetkililer daha önce Rusya’nın Almanya’da bu yıl yapılacak parlamento seçimlerine müdahale edebileceğinden endişelendiklerini söylemişti. Bu açıklamalar, ABD istihbarat servislerinin, ülkedeki başkanlık seçimleri kampanyası sırasında Demokrat Parti’ye yönelik siber saldırıların arkasında Rusya’nın olduğunu iddia etmelerini izlemişti. Rusya, ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddediyor.
Sputnik
 

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