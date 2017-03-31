Alman istihbaratından referandum öncesi şaşırtan uyarı

Alman güvenlik makamları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde ve sonrasında Almanya'da milliyetçi ve radikal Türk ve Kürt gruplar arasında şiddet eylemlerinden endişe ediyor.

Almanya’nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), referanduma ilişkin hazırlandığı değerlendirme notunda, radikal Türk ve Kürt grupların taraftarlarını mobilize ettiği, şiddet olaylarının ihtimal dışı olmadığı uyarısında bulundu.

BfV, internet sitesinde her ay düzenli olarak yayımladığı değerlendirme notunda, bu ay Türkiye'deki Anayasa değişiklikleri referandumunu ve bunun Almanya'daki yansımalarını analiz etti. Yazıda, “PKK taraftarlarının önümüzdeki haftalarda çok sayıda etkinlik düzenleyebileceğinden yola çıkılabilir. Başkanlık sisteminden yana olanlarla karşı olanların karşı karşıya gelmesi ve şiddete varan bazı durumların oluşması ihtimali dışlanamaz” değerlendirmesine yer verildi.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre iç istihbarat teşkilatının kurumsal internet sitesinin ana sayfasında yer verilen yazı, “Aşırı sağcı Türk gruplar ve PKK taraftarları, Türk Anayasa referandumu öncesinde pozisyon alıyor” başlığını taşıyor.

Yazıda, Türkiye'de 16 Nisan'da, “Devlet başkanına geniş kapsamlı yetkiler tanıyan başkanlık sistemi” hakkındaki anayasa değişikliklerinin referanduma sunulacağı belirtilirken, referandumda Almanya’daki yaklaşık 1 milyon 400 bini bulan Türk seçmenin de oy kullanmaya davet edildiği ifade ediliyor.

Medyada referandum sonucunda Almanya'daki Türk seçmenlerin oylarının belirleyici olacağı bilgisinin yer aldığına dikkat çekilen yazıda,“evet” ve “hayır” oyları için geniş kapsamlı kampanyalarla oy mücadelesi yürütüldüğü belirtiliyor.

GÜVENLİK BİRİMLERİ ÖNLEM ALIYOR

Öte yandan Alman güvenlik birimleri Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişiklikleri referandumu öncesi ve sonrasında Almanya'da yaşanabilecek olası gerilimleri önlemek için devrede.

Almanya'daki başkonsolosluklarda ve seçim merkezlerinde oy verme sürecinin güven içinde yapılması konusunda Türk makamlarıyla işbirliği yapan Alman güvenlik birimleri, referandum sürecinde farklı gruplar arasında gerilimin şiddete evrilmemesi ve sokaklara taşmaması için de bir dizi önlem alıyor.

Eyalet hükümetleri, federal hükümet ile koordineli bir şekilde hareket ederken, Almanya'daki Türk toplumunda yaşanan kutuplaşmanın “demokratik yarış” sınırları dışına taşmaması için ilgili tarafların temsilciler ile temaslarını sürdürüyor.

Güvenlik birimleri, 16 Nisan sonrası yaşanabilecekler konusunda da endişe taşıyor.

Emniyet yetkilileri, referandum sonucunun açıklanmasından sonra bazı gerginliklerin yaşanabileceği ihtimaline karşı çok hızlı devreye girme, gerginliğin tırmanmasını önleme hedefiyle neler yapılabileceğini görüşüyor ve güvenlik konseptleri hazırlıyor.

Almanya'nın sokaklara taşabilecek gerginliklere izin vermeyeceğinin altı çiziliyor. Bu pozisyon, eyaletlerdeki güvenlik teşkilatları yetkilileri tarafından tüm iletişim kanalları kullanılarak, taraflara iletiliyor.

Özellikle son bir yılda Türkiye'deki siyasi gerilimin Almanya'ya yansıması sonucunda, taraflar arasında şiddet eylemlerinin arttığı ve suç oranlarının da yükselişte olması Alman makamlarını endişelendiren konuların başında geliyor.