Alman medyasından yeni bir karalama kampanyası mı ?

ARD'nin sitesinde yayınlanan iddiaya göre; böbreğini ya da karaciğerini satmak isteyen sığınmacılar sosyal medya üzerinden alıcı arıyor.

Bu ilanları takip ederek ulaşıldığı ve adının Ahmed olduğu belirtilen Suriyeli sığınmacının, “Ben Türkçe bilmiyorum, tanıdıklarım yok, işim yok, evim yok. Böbreğimi satıyorum çünkü çok büyük sorunlarım var. Bedenimi satmaktan başka paraya ulaşma şansım yok” sözlerine yer verildi.

Ahmed içinde bulundukları zor durum nedeniyle benzer yollara başka sığınmacıların da saptığını söyledi.

Haberde, organ kaçakçılarının FAKT muhabirleriyle ameliyat dahil, 30 bin euro’ya böbrek nakli pazarlığı yaptıkları aktarılırken, piyasada 6 ila 11 bin euro arasında bir rakama böbrek bulunabildiği öne sürülüyor.

Suriyelilerin organlarının Doğu Anadolu'daki hastanelerde, steril olmayan yollarla alındığı belirtiliyor. ARD, gittikleri bir hastanede görüntü alınmasına izin verilmediğini de duyurdu.

İddialar üzerine kurulu program, bu akşam yerel saatle 21:45'te yayınlanacak.