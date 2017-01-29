ALMAN ORDUSUNU SARSAN SKANDAL

Alman ordusunu sarsan skandal

Almanya, bir eğitim birliğindeki cinsel istismar skandalını konuşuyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Almanya'nın Pfullendorf kasabasında bulunan bir eğitim birliğinde yaşandığı iddia edilen olaylar ülkede gündem yarattı.

KADIN TEĞMENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

İlk olarak Spiegel'in ortaya çıkardığı skandal için cinsel, sadist, vahşi ritüeller ifadeleri kullanıldı. Alman ordusu için üst düzey askerler ve keskinnişancılar yetiştiren birlikte yaşanan skandal, geçtiğimiz yıl 2016 yılından bir kadın teğmenin şikayeti üzerine ortaya çıktı.

Teğmenin verdiği ifadede, askerlerin diğer askerlerin önünde çırılçıplak kalana kadar soyundurulduğu ve bu görüntülerin üstleri tarafından kameraya alındığı iddiaları yer aldı.

7 ASKERİN İŞİNE SON VERİLDİ

İddialar üzerine harekete geçen Savunma Bakanlığı, olayla ilgisi olduğu saptanan 7 askerin işine son verdi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatılırken, birçok askerin de görev yeri değiştirildi. Alman ordusu yaptığı açıklamada olayı 'insan onuru, cinsel tercih ve utanma duygularını zedeleyici' olarak tanımladı.

Açıklamada olayın halen soruşturulmakta olduğu ifade edilirken, daha önce karşılaşılan olaylardan çok daha vahim ve ağır bir tabloyla karşı karşıya kalındığının altı çizildi.

''İĞRENÇ VE ALÇAKÇA''

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada olayı 'iğrenç ve alçakça' olarak niteledi. Bakan olayın Alman ordusunda görev yapan tüm askerler için utanç verici olduğunu söyledi. Leyen, olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılacağına dair kamuoyuna söz verdi.

Aynı birlikte 2015 yılında da kadın askerlerin istismar edildiğine dair iddialar ortaya atılmış ancak iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt bulunamamıştı.

485
Alaattin Çakıcı mı, Sedat Peker mi ?Alaattin Çakıcı mı, Sedat Peker mi ?
Batan gemi sızdırıyor! Etrafı bariyerlerle çevrildiBatan gemi sızdırıyor! Etrafı bariyerlerle çevrildi
Osmanlı Ailesi referandum kararını verdiOsmanlı Ailesi referandum kararını verdi
Minik Tolga'nın acı ölümüMinik Tolga'nın acı ölümü
Yıldırım-May görüşmesinden sürpriz karar çıktıYıldırım-May görüşmesinden sürpriz karar çıktı
İngiliz basınından May'e sert tepkiİngiliz basınından May'e sert tepki
Akıllara durgunluk veren plan!Akıllara durgunluk veren plan!
''Sınırsız'' satışı yasaklandı''Sınırsız'' satışı yasaklandı
Bilecik’te Atatürk fotoğrafına soruşturmaBilecik’te Atatürk fotoğrafına soruşturma
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS