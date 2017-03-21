Almanları korku sardı ! ''Rusya tehdidi büyüyor''

Almanya Dış İstihbarat (BND) Şefi Bruno Kahl, Rusya'nın tehdit oluşturduğunu ve bunun giderek arttığını söyledi.

Der Spiegel'e demeç veren Kahl, "Rusya tehdidi arttı. Bu nedenle, söz konusu tehdidi ciddiye alıyoruz. Bu sadece propaganda tehdidi değil, aynı zamanda da konvansiyonel silah konusuna geri dönüştür" dedi.



İfade ettiği tehdidin askeri alanı kapsadığını da kaydeden Kahl, şöyle devam etti: "Rusya, batı sınırındaki askeri varlığını artırdı. Üstelik sadece İskender füzelerinden söz etmiyorum. Kırım topraklarında çok sayıda ölümcül silah ve konvansiyonel silahlı birlikler bulunuyor. Bunları Batı'ya karşı savunma olarak değil, potansiyel bir tehdit olarak görmeliyiz."