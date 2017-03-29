ALMANYA BİR TERÖRİSTE DAHA KUCAK AÇTI !

Almanya bir teröriste daha kucak açtı !

Almanya, İstanbul'da savcı Kiraz'ın şehit olduğu saldırıyı azmettiren DHKP-C'li Musa Aşoğlu'yu iade etmeyi reddetti.

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İstanbul Çağlayan'da savcı Kiraz'ın şehit olduğu saldırıyı azmettiren DHKP-C'li Musa Aşoğlu'nu Almanya'dan isteyen Türkiye şok yanıtla karşılaştı. Berlin 'iadesi halinde ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılabileceği' gerekçesiyle, hakkında kırmızı bülten bulunan teröristi vermeyi reddetti.

Gezi eylemlerinde başına gaz fişeği isabet ederek hayatını kaybeden Berkin Elvan soruşturmasını yürüten Savcı Mehmet Selim Kiraz, iki sene önce DHKP-C'li iki terörist tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmişti. Kiraz'ın ölümünün ardından yurtdışındaki yöneticilerinden geldiği üzerinde duruluyordu.

MUSA'YA KUCAK AÇTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle olayın azmettiricileri arasında yer aldığını tespit ettiği terör örgütü yöneticilerinden Musa Aşoğlu hakkında hem yakalama hem kırmızı bülten kararı çıkartılmıştı. Almanya, Aşoğlu'nun Türkiye'ye iade talebini reddetti. Almanya makamları gerekçe olarak ise "iadesi durumunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması tehlikesi bulunduğunu" gösterip bir teröriste daha kucak açtı.

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