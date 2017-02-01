Almanya bizden neyi saklıyor ?

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarınki Türkiye ziyareti öncesi iki ülke arasındaki İncirlik tartışması yeniden alevlendi.

Alman haber portalı Spiegel'in iddiasına göre, bir Türk general, İncirlik üssündeki Tornado tipi keşif uçaklarının elde ettiği görüntüler için Türkiye'ye doğrudan erişim sağlanmasını istedi. Deutsche Welle Türkçe, Spiegel'in, bu haberi Ankara'daki Almanya Büyükelçiliğinden ulaştığı kaynaklara dayandırdığını bildirdi.

Haberde söz konusu Tuğgeneralin, "uçakların elde ettiği keşif görüntülerine doğrudan erişim sağlanması halinde Türkiye'nin İncirlik'te Alman birlikleri için planlanan yenileme çalışmalarına izni vereceğini söylediği" belirtildi.

Ancak Reuters'ın haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin bu teklifini reddetti. Alman bakanlığı, keşif uçaklarının elde ettiği görüntülerin sadece DEAŞ karşıtı koalisyon ile paylaşıldığını belirtti.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca onarım çalışmalarına başlamak için uzun süredir onay beklendiği, Türk tarafının söz konusu projeye neden hâlâ imza atmadığının ise bilinmediği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA KARŞI KULLANILMASIN DİYE...

Türkiye'nin Alman keşif uçakları tarafından çekilen Irak ve Suriye'deki DEAŞ hedeflerinin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarına kısıtlı erişimi bulunuyor. Almanya'nın bununla, keşif uçaklarının elde ettiği bilgilerin Türkiye tarafından DEAŞ karşıtı operasyonlar haricinde PKK ya da terör örgütünün Suriye kolu PYD'ye yönelik askeri operasyonlarda kullanılmasının önüne geçmeyi amaçladığı savunuluyor.

ZİYARET KRİZİ YAŞANMIŞTI



Alman parlamentosunun geçen yıl 2 Haziran’da 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak tanıyan kararının ardından Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Türk hükümeti, uzun süre Alman milletvekillerinin Adana'daki İncirlik üssünü ziyaret etmesine izin vermemişti.