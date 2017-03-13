  • Türkiye düşmanları ortaya çıkıyor !
  • AB'ye sığınmacı resti ! En zayıf noktalarından vurdu
  • AB ve NATO'dan Türkiye-Hollanda açıklaması
  • Almanya iyice uçtu: Çifte vatandaşlık kaldırılsın
  • Hollanda krizinde kafa karıştıran ayrıntı

ALMANYA-ÇİN ARASINDA İPLER GERİLDİ !

Almanya-Çin arasında ipler gerildi !

Almanya ile Çin arasında tişörtlerin üzerindeki yazı nedeniyle ipler gerildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Almanya ile Çin arasındaki ilişkiler tişört krizi yüzünden gerildi. Almanya'da satılan "Bir köpeği kurtarın, bir Çinli yiyin" yazan tişörtlere Çin'den büyük tepki geldi.

almanya-cin-arasi-ipler-tisort-yuzunden-gerildi--2749577.jpeg

Çin, Almanya'dan  üzerinde "Bir köpeği kurtarın, bir Çinli yiyin" yazılı tişörtlerin satışını  durdurmasını ve üretici firmanın kendilerinden özür dilemesini istedi.

Çin, Almanya'ya, ülkede satılan bazı tişörtlerin,  üzerinde Çinlilere haraket içeren ifadelerin yer aldığı gerekçesiyle piyasadan  kaldırılması ve üretici firmaya da kendilerinden özür dilenmesi çağrısında  bulundu.

Şinhua haber ajansı, Çin'in Berlin Büyükelçiliği, üzerinde  İngilizce "Bir köpeği kurtarın, bin Çinli yiyin" ve "Bir köpek balığını kurtarın,  bir Çinli yiyin" yazılı tişörtlerin internetten satışının durdurulması için Alman makamlarını göreve davet etti.

--2749572.jpeg

Tişörtleri satan Spreadshirt firması, Çin'den gelen tepki üzerine daha önce yaptığı özür açıklamasında, "Etnik köken, milliyet ve din konularında  ayrımcılık ve hakaret içeren sloganların yasak olduğunu" kaydetmişti.

Ancak Çin, bu açıklamanın yeterli olmadığına işaret ederek tişörtlerin  satışının durdurulmasını ve daha kapsamlı şekilde özür dilenmesini istedi.

--2749573.jpeg

546
-
Ciciş Esra'ya tecavüz iddiasında şok !Ciciş Esra'ya tecavüz iddiasında şok !
Seks oyuncaklı taciz mahkemelik olduSeks oyuncaklı taciz mahkemelik oldu
İşte FETÖ'nün evlilik kataloğuİşte FETÖ'nün evlilik kataloğu
Hakan Uzan'la ilgili bomba iddiaHakan Uzan'la ilgili bomba iddia
CHP: Yurtdışında propaganda yasağı kaldırılsınCHP: Yurtdışında propaganda yasağı kaldırılsın
Recep İvedik mahkemeye koştuRecep İvedik mahkemeye koştu
Kara Harp Okulu açılış töreni ilklere sahne olduKara Harp Okulu açılış töreni ilklere sahne oldu
Onur Özbizerdik dehşet saçtıOnur Özbizerdik dehşet saçtı
Bir izdivaç programı daha geliyorBir izdivaç programı daha geliyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS