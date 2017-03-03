Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'den "yasak" açıklaması

Ukrayna'nın başkenti Kiev ziyareti sırasında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Almanya büyükelçisiyle yeniden konuştuğunu açıkladı.



Alman Bakan Gabriel, Türk büyükelçiye "Türkiye'den Almanya'ya misafirler geldiği zaman onlardan sadece kampanya mitinglerine katılmalarını değil, adalet, ekonomi ya da dışişleri bakanlarıyla diyolaga hazır olmalarını beklediklerini söylediğini" belirtti.



Almanya Dışişleri Bakaı Gabriel, "Mümkün olan en kısa sürede bu sorunu çözmeliyiz, halen var olan hasar olağanüstü derecede büyük" diye konuştu.